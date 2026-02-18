3.72 BYN
Квадратный метр за 2 тыс. рублей: кто может рассчитывать на господдержку при покупке жилья
В Беларуси действуют различные механизмы государственной поддержки для приобретения жилья. Подробнее об этом рассказала член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Хиля в программе "Экономическая среда".
"Сегодня, конечно, поддержка государства оказывается тем, кто стоит на очереди улучшения жилищных условий. Для этого людям нужно стать на очередь, исходя из того, где они проживают и где работают", - отметила депутат.
Она также указала на возможность использования арендного жилья как ступени к собственному: "Есть возможность взять арендное жилье у своего нанимателя и копить денежные средства, например, на приобретение жилья".
В определенной местности есть своя потребность в каких-либо профессиях. Такие специалисты попадают в начало очереди на получение арендного жилья.
Если вы в это арендное жилье вкладываете свои денежные средства и ремонтируете его, то у вас есть возможность потом его приобрести. Но в Минском районе и городе Минске арендное жилье ограничено в приобретении.
Для решения вопросов по выкупу арендного жилья депутат рекомендует обращаться в соответствующие инстанции. "Идти в первую очередь к своему нанимателю. Наниматель уже обращается в исполнительную власть по постановке в очередь, по вопросу, есть ли такое арендное жилье, есть ли возможность строительства такого жилья. Далее у нас при исполнительной власти существует управление, отдел, который занимается жилищной политикой, можно обратиться к ним", - посоветовала она.
Особое внимание уделяется поддержке уязвимых категорий граждан: "Конечно, у нас серьезная поддержка многодетных семей: кредитование, субсидии. Лизинговая система существует для любого жителя Республики Беларусь. Плюс ко всему молодые семьи имеют свои льготы. Свои возможности есть у военнослужащих, у людей, которые сегодня отдают долг нашей стране на протяжении всего своего жизненного пути", - подчеркнула Елена Хиля.
В программе "Экономическая среда" также была затронута тема регулирования цен на жилье с господдержкой. "Если мы все-таки говорим о господдержке, то стоимость квадратного метра иная. По итогам 2025 года она составила практически 2 тыс. белорусских рублей. В данном случае государство регулирует стоимость строительных материалов, рентабельность застройщиков. Стоимость квадратного метра регулируется в том числе госпрограммой "Строительство жилья" на 2026-2030 годы. Один из индикаторов - это соотношение стоимости квадратного метра к средней заработной плате. Она не должна превышать единицу", - обозначил заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Шваюнов.
Такие заявления подчеркивают системный подход Беларуси к жилищной политике, где государственная поддержка сочетается с контролем за доступностью жилья, чтобы оно оставалось реальным для большинства граждан.