Горноспасатели МЧС Беларуси тренируются на строящихся объектах метрополитена

Бойцы горноспасательной службы МЧС Беларуси тренируются в спасении при происшествиях на строящихся станциях метрополитена, в том числе по оказанию помощи пострадавшим в тоннелях и эвакуации людей с глубины.

На учениях отрабатываются самые сложные сценарии. Отряд молодой, появился в стране только в начале лета 2025 года. Его специфика - подземные пожары, обвалы, обрушение грунта, прорывы воды и химические загрязнения.

В отряде 35 специалистов. Для допуска к работе в подземных пространствах руководящий состав службы прошел обучение по специальности "горный инженер", а бойцы получили квалификацию "горноспасатель" - учились на базе военизированного горноспасательного отряда, который отвечает за безопасность на шахтах "Беларуськалия". Опыт перенимали в том числе у российских коллег.