Городской слет юных спасателей-пожарных принимает Минск

Городской слет юных спасателей-пожарных в эти дни проходит в Минске. Участие в соревнованиях принимают 9 команд от каждого района столицы.

В программе - пожарная эстафета, полоса с препятствиями и оказание первой помощи. Все полученные навыки обязательно пригодятся ребятам во взрослой жизни.

"Очень рада, что я участвую, потому что я давно мечтала попасть на этот слет. Мне рассказывали и друзья, и знакомые, что это, пожалуй, самый лучший слет из всех, которые есть в Беларуси", - поделилась впечатлениями учащаяся СШ № 6 Минска Варвара Шакиро.

А учащаяся СШ № 53 Минска Екатерина Климонтович рассказала, что ребята усердно готовились на протяжении месяца. "Каждый день строевая подготовка, медицина, ОБЖ, интернет-поиск. Очень много конкурсов, которые мы старались довести до идеала. Есть и секции, и кружки разной направленности, которые посещают дети на протяжении года. И уже после окончания этих кружков отбираются дети для городского слета", - добавила Екатерина Климонтович.

Карина Закалинская, начальник центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления МЧС Беларуси:

"В слете юных спасателей-пожарных принимают участие лучшие воспитанники военно-патриотических клубов, а также первичных организаций, белорусских молодежных общественных организаций спасателей и пожарных. Здесь у нас 9 команд по 24 человека. Каждая команда насчитывает 12 юношей и 12 девушек, которые участвуют в 9 конкурсах, проявляя себя в том числе и в творчестве, в интеллектуальных видах. В конкурсе - смотре строя и песни ребята выступают полным составом".