Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Близнецам предстоит примирение, Весам - романтический период

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На этой неделе для многих представителей знака на первое место выйдут потаенные эмоции, чувства и вопросы духовного развития. Будьте открыты вдохновению, мотивациям для достижения поставленных целей и личностного роста. Будьте особенно внимательны при работе с информацией, цифрами и фактами. Не упускайте возможности реализовать свои мечты - на этой неделе будет достаточно шансов для этого.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе постарайтесь проявить максимальную заботу о своем здоровье, особенно, если запланированы поездки или путешествия. Первая половина недели пусть пройдет за несложными рутинными делами и заботами. Избегайте массовых мероприятий и ответственных событий.

Активность и инициативность будут очень кстати в выходные, когда вы сможете проявить себя в танцах, фитнесе или спортивных состязаниях. В романтической сфере приготовьтесь к чувственному импульсу: свидания, интересные знакомства, флирт и новые поклонники.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя может принести эмоциональную нестабильность, любые происходящие события вы будете склонны переживать остро и болезненно. В связи с этим временно не предпринимайте важных решений, не делайте выбор и избегайте сложных финансовых операций.

На все денежные перспективы лучше реагировать пассивно - это поможет вам сберечь свои накопления и не оказаться в руках мошенников. В выходные перед вами откроются возможности для решения давних проблем, которые вы всегда откладывали, поэтому будьте начеку и не упустите шанс расправиться с застарелыми трудностями.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя прекрасно подходит для восстановления отношений и примирения с теми, с кем были ссоры и недопонимания. Старайтесь более внимательно и избирательно относится к той информации, которая поступает к вам. С осторожностью принимайте заманчивые финансовые предложения.

Обратите внимание на свое самочувствие. В этот период будет уязвима эндокринная система, поэтому старайтесь придерживаться рационального питания, избегайте переутомления и высыпайтесь. Выходные, как ни странно, хорошо подойдут для решения карьерных вопросов, поэтому не расслабляйтесь.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первую половину недели посвятите своему внутреннему состоянию. Проанализируйте свои чувства, эмоции, реакции. Подумайте над тем, что хотели бы изменить в себе. В профессиональной сфере будьте весьма осторожны и тщательно проверяйте факты, иначе возможны неприятные последствия, которые будет тяжело исправить.

Выходные стоит провести в спокойной и умиротворенной обстановке, избегая шумных компаний, активности и мест массового скопления людей. Уместными станут прогулки на свежем воздухе, семейные чаепития или чтение книги.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе возможен спад интереса к текущим делам и проектам, а новые перспективы не увлекут так, как это было раньше. Это состояние временное, его нужно просто пережить. Старайтесь избегать поездок за рулем и интенсивных физических нагрузок - высокий риск получения травмы.

Зато в выходные появится настроение, энтузиазм и прилив энергии. Попробуйте свои силы направить в благотворительность и дела милосердия. Навестите старших родственников, окажите помощь одиноким бабушке или дедушке, которые живут по соседству. Вот увидите, в вас появится вдохновение и радость.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя заставит вас задуматься о духовной стороне жизни. Вам будет близко уединение, анализ своих поступков, реакций и отношений с близкими людьми. Для вас станет актуальным вопрос своего места в этом мире, предназначения.

Вероятны поступления предложений о новой работе или совместном бизнесе с кем-то из партнеров. Большинство таких перспектив окажутся нереалистичными и даже убыточными, поэтому не торопитесь давать согласие. Постарайтесь лучше реализовать себя на том профессиональном месте, где вы находитесь сейчас.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вас накроет волна романтики, нежности и расцвета чувств. Многие одинокие представители знака все-таки решатся на встречи и свидания, о которых так давно просят поклонники. Те, кто уже состоит в браке, порадуются приятным сюрпризам и вниманию со стороны вторых половинок.

Финансовая сфера призывает воздержаться от займа денег и кредитов в этот период. Также не стоит вкладывать свои накопления в новые проекты, которые могут оказаться сомнительными и убыточными. В выходные у вас появится шанс воплотить в жизнь свою давнюю мечту.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя пройдет неоднозначно и противоречиво. Вы окажетесь в плену противоположных эмоций, а привычная картина мира может измениться на 180 градусов. Жизненные трансформации, которые присущи многим представителям этого знака, окажутся весьма сильными в этот период.

В профессиональной сфере рекомендуется проявлять активность, которая быстро принесет вам прекрасные результаты и финансовые бонусы. А вот денежные сделки, вложения, связанные с другими странами, стоит пока отложить.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы почувствуете охлаждение интереса к своим делам и даже общению с людьми. Постарайтесь больше времени проводить наедине с собой, избегая активности и суеты. При работе с цифрами и фактами проявляйте особую осторожность и внимательность - велик риск ошибок.

Если планировали путешествия или поездки, лучше отложите их до следующего периода и избегайте мест массового скопления людей. В выходные в вас проснется внутренняя энергия, которая позволит решать текущие дела и задачи с новыми силами.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе постарайтесь не заниматься денежными операциями, вложением накоплений в проекты, оформлением кредитов и страховок. Развлечения и походы по магазинам лучше отложить до выходных. При занятиях спортом или любой физической нагрузкой будьте особенно внимательны - велик риск получения травмы.

В выходные перед вами откроется новая перспектива в профессиональной сфере, а также появится шанс на решение старых семейных проблем. Романтическая часть жизни останется пока на позициях предыдущего периода.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя выдастся для вас благополучной и гармоничной. Вы будете сохранять спокойствие даже в сложные моменты. Такое гармоничное состояние поможет достойно выйти из многих противоречивых ситуаций.

Финансовые процедуры, связанные с кредитами, лучше отложить до следующей недели. Крупными покупками стоит заняться в выходные. В воскресенье многие представители знака получат возможность достичь цели или осуществить мечту.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя - время для ярких эмоций и впечатлений, а также отличного настроения. Поэтому стройте планы, общайтесь и находитесь в центре внимания. Старайтесь тщательно проверять поступающую вам информация, не всегда стоит верить всем фактам.