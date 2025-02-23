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Горячая линия - специалисты КГК ответят на земельные вопросы 26 и 27 февраля

Как правильно оформить землю, что нужно, чтобы легализовать границы участка, землеустроительные работы - эти и другие вопросы можно задать специалистам Комитета госконтроля, позвонив на горячую линию 26 и 27 февраля.

Во время разговора граждане могут сообщить информацию о расценках при обмере земельных участков, оформлении актов отвода и установления границы. Также можно высказать и свои предложения по организации такой работы.

Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Также можно воспользоваться чат-ботом в телеграм-канале ведомства.

КГКгорячая линия