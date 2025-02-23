Горячая линия - специалисты КГК ответят на земельные вопросы 26 и 27 февраля

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Как правильно оформить землю, что нужно, чтобы легализовать границы участка, землеустроительные работы - эти и другие вопросы можно задать специалистам Комитета госконтроля, позвонив на горячую линию 26 и 27 февраля.

Во время разговора граждане могут сообщить информацию о расценках при обмере земельных участков, оформлении актов отвода и установления границы. Также можно высказать и свои предложения по организации такой работы.