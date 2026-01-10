Горячие линии, медпомощь, трудовые десанты - все заряжены на быстрое устранения последствий непогоды

Циклон "Фрэнсис-Улли" оставил след во всех регионах Беларуси. В Орше высота сугробов достигала 45 см, в Витебске 35 см. Белорусы активно подключились к расчистке дворов и улиц. Всем желающим предоставляют инвентарь.

10 января на уборке снега в северном регионе задействованы более 430 единиц техники и около 1300 человек. Кроме улиц и дворов коммунальщики работают на крышах домов, где образовались снежные шапки.

Жители Витебской области помогают коммунальным службам

Инвентарем для уборки запаслись автолюбители. Они очищают машины, парковочные места и выезды из дворов.

Специалисты коммунальных служб и техника нон-стоп

Снег отправляют на специальные полигоны. Накануне "Гордормост" Витебска вывез из областного центра 2,5 тыс. кубометров снега. За ночь еще 520 кубов. Работа не прекращается.

Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост" г. Витебска: "На этих работах задействовано более 26 самосвалов, 11 погрузчиков снега и 2 лаповых погрузчика. Работа идет без остановки. Машины сплошной вереницей везут снег".

Безопасность в приоритете

Первую помощь тем, кто в прямом смысле не устоял перед циклоном, оказывают медики. К последствиям сильных метелей врачи были готовы. Прислушались к рекомендациям Минздрава быть осторожными и горожане, именно поэтому роста количества гололедных травм удалось избежать.

Специалисты коммунальных служб и техника нон-стоп работают по всей Могилевской области. Жители региона тоже не остались в стороне. Вооружившись лопатами и хорошим настроением, чистят от снега пешеходные дорожки, проходы к остановкам и парковочные места.

Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома: "Делаем акцент на улично-дорожной сети и, конечно, остановочных пунктах, потому что нужно дать возможность гражданам передвигаться по городу и общественному транспорту осуществлять свои функции. Сейчас главное - это расчистка дорог, тротуаров и остановочных пунктов, обеспечение проезда по местным дорогам. Следующий этап - будем вывозить снег и складировать его в установленных местах".

Последствия обильного снегопада устраняют на юге страны. В первую очередь расчищают подъездные пути и подходы к больницам, поликлиникам, школам, детским садам. Специалисты непрерывно мониторят дорожную обстановку и изменения погодных условий.

К уборке снега присоединились работники Гродненского облисполкома и горисполкома. Десант высадился в парке им. Жилибера. План на сегодня: расчистка дорожек в излюбленном среди горожан месте для прогулок.

Областной субботник в Гомельской области

Субботник объявили в Гомельской области. Детский социальный пансионат "Счастливые улыбки" - одна из локаций, где задействован трудовой десант. Для всех, кто проявил желание помочь в уборке снега, подготовлен специнвентарь.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: "Задача этого субботника (кстати, это предложение самих жителей региона) - обеспечить нормальный доступ к социальным учреждениям, стоянкам возле них, остановочных пунктам, расчистить тротуары, чтобы все работало в штатном режиме. Я всем благодарен, кто проявил желание вместе поработать (кто-то отработал вчера, кто-то завтра) - мы сделаем очень большое дело".

Работают горячие линии

Для оперативного решения вопросов, связанных с непогодой, в комитете по труду, занятости и социальной защите круглосуточно работают горячие линии. Дежурят специалисты и в территориальных центрах социального обслуживания населения региона.

Одиноко проживающие и люди с ограниченными возможностями просят расчистить двор от снега, доставить продукты. К помощи привлекают волонтеров.

Надежда Цупа, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома: "На наши экстренные телефоны могут обратиться не только социально уязвимые категории, но и любой гражданин, у которого трудная жизненная ситуация. Заряжены все социальные работники, все специалисты, и мы с радостью с удовольствием помогаем людям справиться с этой снежной стихией".

Круглосуточный мониторинг обстановки