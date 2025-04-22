Госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании дала старт приему обращений граждан

Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году объявляет о начале приема обращений граждан. Об сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Распоряжением председателя госкомиссии создана специальная группа по рассмотрению обращений, связанных с проведением вступительной кампании. "Их можно направить в письменном виде по адресу: 220030, Минск, ул. К. Маркса, 3. Кроме того, с 5 мая по 22 августа будет открыта горячая линия государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году по номеру +375(17)327-66-80. Обратиться с помощью нее можно будет в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00", - рассказали в ведомстве.