Гособвинитель просит суд признать карателя Серафимовича виновным в геноциде белорусского народа

В Верховном Суде Беларуси продолжается процесс по делу пособника нацистов Серафимовича. 14 марта прошли прения.

Как стало известно во время процесса, в годы немецкой оккупации Серафимович был причастен к смерти более 4 тыс. человек, включая 622 ребенка. В 1941 году он возглавлял полицейский отдел в поселке Мир Гродненской области, где было уничтожено около 1,5 тыс. евреев. В конце войны он сбежал в Великобританию, где в 90-х годах в отношении него даже было начато следствие.

Впрочем, справедливого суда над Серафимовичем не состоялось, и в наши дни историческую справедливость восстанавливают уже на белорусской земле.

"Результаты судебного разбирательства дали основания государственному обвинителю при выступлении в судебных прениях ориентировать суд на признание Серафимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть в геноциде белорусского народа, - прокомментировал Александр Демидов, гособвинитель по уголовному делу в отношении карателя Серафимовича. - Я попросил суд признать Серафимовича виновным в совершении преступления без назначения наказания, поскольку к моменту рассмотрения уголовного дела он скончался".