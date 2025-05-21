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Госстандарт в Гомельской области обнаружил небезопасный зефир
Гомельская областная инспекция Госстандарта в торговой сети обнаружила небезопасный зефир на палочке, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о продукте "Зефирный пломбир" под маркой "Зефирная косичка". "Лакомство опасно тем, что изготовитель при производстве использовал совместно сахар и подсластитель сорбит (Е420). А это не допускается техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", - пояснили специалисты.
По результатам проверки Госстандарт принял меры по ограничению ввоза и обращения на рынке республики данной продукции. Также прекращено действие выданного на нее документа об оценке соответствии. Поставщикам предписано изъять остатки опасной продукции.