Гости из Америки знакомятся с Беларусью и делают собственные выводы о нашей стране

Зарубежные гости любят приезжать в Беларусь ко Дню Независимости дружескими компаниями, семьями и делегациями. И даже из-за океана. К нам на праздник приехали политики и общественные деятели из США.







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Один из пунктов американского маршрута - Палата представителей Национального собрания. Там прошла официальная встреча.

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Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Беларуси: "Мы всегда выступали и продолжаем выступать за добрые, конструктивные отношения с Соединенными Штатами Америки, основанные на взаимном уважении и равноправии. Американская сторона, как нам показалось, с большим интересом восприняла информацию, которую мы донесли до членов их делегации. В ходе встречи мы также затронули вопросы большой политики и геополитики, поскольку понимаем, что сегодня международная ситуация крайне сложная, формируется многополярный мир. Республика Беларусь играет значительную роль в нашем регионе, в Восточной Европе, мы заинтересованы в развитии хороших отношений как с соседями, так и со странами Запада".

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Стив Самарин, член Республиканской партии, преподаватель политологии Флоридского университета (США): "Большинство наших сограждан получают совершенно искаженную картину, начиная от докладов госдепартамента и заканчивая различными пропагандистскими источниками. Но когда обычный американец приезжает в Республику Беларусь, он сталкивается с совершенно иной реальностью, которая полностью расходится с тем, что ему рассказывали. Вместо тоталитарного и пугающего государства он видит счастливых, красивых людей, изобилие в магазинах, действительно страну для жизни".

Мероприятия для гостей из США

Гости из Соединенных Штатов Америки посетили военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь" в Станьково, продегустировали белорусские продукты.