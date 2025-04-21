"Готовился я больше морально". Белорус рассказал, с каким настроением идет служить в армию

В Беларуси стартовал весенний призыв в армию. Всего в апреле и мае планируется направить на службу примерно 10 тыс. человек. Около тысячи парней со всей страны наденут военную форму уже сегодня.

Призывников Минска собрали в торжественной обстановке в символичном месте - в Парке Победы, возле стелы "Минск - город-герой".

Весенний призыв в армию

Настрой у парней боевой, можно даже сказать решительный. Они уже готовы сменить свою привычную одежду на военную форму.

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Собрали их в торжественной обстановке, чтобы сказать напутственные слова. Мероприятие, конечно, волнительное, трогательное. Не обходится и без слез. Кто-то отправляет своих сыновей, братьев, парней с улыбкой, кто-то - с легкой ноткой грусти. Конечно, придется ненадолго расстаться, но это точно повод для гордости.

Нынешняя призывная кампания в соответствии с указом Президента Александра Лукашенко началась в марте. Парни проходили медкомиссии для определения годности. Сам призыв срочников начался 22 апреля. Первая группа призывников, их почти тысяча по всей стране, 150 из Минска, пополнят ряды десантников. Кто-то пойдет служить в Минскую военную комендатуру. Еще часть срочников будут проходить службу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове.

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Олег Черненко, замначальника главного управления - начальник 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси:

"Начинается отправка граждан для прохождения срочной военной службы в Вооруженные Силы, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы пограничной службы, а также органы государственной безопасности. Военными комиссариатами городов, районов, их обособленными подразделениями завершается плановая работа по изучению, профессионально-психологическому отбору граждан для укомплектования войск".

Узнали, с каким настроением уходят призывники и с каким настроением отправляют их родные и близкие:

"Сегодня солнечный знаковый день. Мы отправляем сегодня сына в армию. Воздушно-десантные войска в Витебск. Это очень значимо, очень волнительно, очень торжественно. Поэтому надеемся, что служба будет легкой, такой же солнечной, такой же энергичной и счастливой".

"Я сестра призывника. Я еще не до конца осознаю, что мой брат уезжает в другой город. Поэтому пока волнительное настроение".

"Готовился я довольно-таки легко, то есть больше морально, нежели физически. Из семьи дедушка служил, тоже в 103-й бригаде в Витебске", - призывник отметил, что пример дедушки его вдохновил. И добавил: "Я сначала не знал, куда меня возьмут. Но как он мне рассказал, то я сразу захотел. Особенно когда мне сказали, что я иду в 103-ю бригаду, то сразу обрадовался".