Готовность номер один: последние приготовления во Дворце Республики
Во Дворце Республики в Минске - готовность номер один. Именно здесь будут принимать делегатов, участников и гостей Всебелорусского народного собрания. Здесь работает и наша выездная студия, где своим мнением будут делиться эксперты и участники.
Совсем скоро ведущие "Первого информационного" телеканала выйдут в прямой эфир из выездной студии Дворца Республики вместе с делегатами и гостями Всебелорусского народного собрания. Вещание будет каждый час. А значит, телезрители будут знать самую свежую информацию.
Белтелерадиокомпания обеспечит сигнал: будут работать две передвижные станции - "Яніна" и "Паўліна". Кроме того, задействовано около трех десятков камер. Журналисты, операторы, режиссеры, ведущие - все они максимально погрузят телезрителей в атмосферу Дворца Республики.
Отметим, что аккредитовано более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы, среди которых СМИ России, Китая, Германии. В пресс-центре уже все готово для работы. Особую атмосферу добавляет новогоднее оформление самого дворца.