Готовность номер один: последние приготовления во Дворце Республики

Во Дворце Республики в Минске - готовность номер один. Именно здесь будут принимать делегатов, участников и гостей Всебелорусского народного собрания. Здесь работает и наша выездная студия, где своим мнением будут делиться эксперты и участники.

Совсем скоро ведущие "Первого информационного" телеканала выйдут в прямой эфир из выездной студии Дворца Республики вместе с делегатами и гостями Всебелорусского народного собрания. Вещание будет каждый час. А значит, телезрители будут знать самую свежую информацию.