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"Готовы к обмену контентом". Иван Эйсмонт о взаимодействии Беларуси и Зимбабве в медиапространстве
Беларусь продолжает укреплять международные связи с Республикой Зимбабве, расширяя сотрудничество в самых разных сферах. 13 мая в фокусе взаимодействие в медиапространстве.
Ознакомиться со структурой и всей медиакухней крупнейшего холдинга страны и обсудить перспективные направления развития с ведущими СМИ Беларуси приехал лично министр информации, рекламы и радиовещания Республики Зимбабве Дженфан Мусвере.
Основной темой переговоров стала выработка перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере СМИ. Стороны отметили позитивную динамику взаимодействия двух стран.
Дженфан Мусвере, министр информации, рекламы и радиовещания Зимбабве:
"В первую очередь в сфере медиа нас интересует и на встрече обсуждался вопрос о развитии человеческого капитала, что включает в себя обмен опытом и взаимодействие между работниками медиа наших стран. Также важна технологическая безопасность, которая подразумевает трансформацию из аналоговой системы в цифровую. Важна и медианезависимость, которая призвана сохранять, развивать и улучшать информацию, которую мы предоставляем нашим людям. Это основные вопросы, которые обсуждали на встрече, в которых мы готовы работать".
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"Они находятся под санкциями, под давлением. В отношении этой страны ведется информационная война, технологическая война, кибератаки - все то, что переживали мы. Они знают, что мы с этим работаем, что мы с этим справляемся. Они говорят, что их впечатляют наши успехи и то, как мы себя ведем в информационной, в технологической войне. И поэтому, конечно, очень подробно расспрашивают о том, как выстроена наша в том числе информационная стратегия. Готовы к обмену контентом, для нас это важно. У нас производится много контента на английском языке, они готовы у себя размещать, показывать по телевизионным каналам, размещать на интернет-площадках. Нам тоже интересно, поэтому, я думаю, это только начало".
Напомним, в апреле Беларусь и Зимбабве обсудили разработку дорожной карты сотрудничества до 2030 года. Зимбабве намерено покупать у нас сельхозтехнику, текстильные изделия, молочную продукцию, а поставлять фрукты, хлопок и минералы.