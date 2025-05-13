"Готовы к обмену контентом". Иван Эйсмонт о взаимодействии Беларуси и Зимбабве в медиапространстве

"В первую очередь в сфере медиа нас интересует и на встрече обсуждался вопрос о развитии человеческого капитала, что включает в себя обмен опытом и взаимодействие между работниками медиа наших стран. Также важна технологическая безопасность, которая подразумевает трансформацию из аналоговой системы в цифровую. Важна и медианезависимость, которая призвана сохранять, развивать и улучшать информацию, которую мы предоставляем нашим людям. Это основные вопросы, которые обсуждали на встрече, в которых мы готовы работать".

"Они находятся под санкциями, под давлением. В отношении этой страны ведется информационная война, технологическая война, кибератаки - все то, что переживали мы. Они знают, что мы с этим работаем, что мы с этим справляемся. Они говорят, что их впечатляют наши успехи и то, как мы себя ведем в информационной, в технологической войне. И поэтому, конечно, очень подробно расспрашивают о том, как выстроена наша в том числе информационная стратегия. Готовы к обмену контентом, для нас это важно. У нас производится много контента на английском языке, они готовы у себя размещать, показывать по телевизионным каналам, размещать на интернет-площадках. Нам тоже интересно, поэтому, я думаю, это только начало".