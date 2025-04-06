Готовят ли в Украине выборы и каких врагов нажил Зеленский - в рубрике "Катюшин расчет"

Международная помощь Киеву постепенно сходит на нет, а преданность ВСУ Зеленскому вызывает все больше сомнений. США в лице Трампа требуют выборов, которые предполагают смену лидера страны, а не подтверждений рейтингов. Британия, похоже, нашла ему замену и готовит Залужного, который становится все более медийной персоной.

СМИ гадают, по чьим стопам пойдет Зеленский - Каддафи или Хусейна. О том, что уход с Банковой грозит Зеленскому не только политическим, но и физическим устранением, заявляют и украинские политологи, и депутаты.

В последнее время все чаще звучит, что в ближайшее время в Украине все-таки пройдут президентские выборы. Якобы вопрос трех-четырех месяцев. Издание The Еconomist со ссылкой на свои некие источники сообщает, что Зеленский поручил своей команде готовиться. Однако чуть позже эту информацию опровергли в самом офисе Зеленского. Но дыма без огня не бывает. Инсайдерские каналы говорят, что ставка такова: выборы провести, выдвинуть Зеленского, но неожиданно быстро, чтоб никто не успел опомниться. Показать трампистам свою состоятельность, поддержку общества, несмотря на все сигналы из Вашингтона. Это вопрос жизни и политической, и физической - для всей команды "Зе" с Банковой.

Александр Меркурис, аналитик (Великобритания):

"Зеленский сейчас, несомненно, воспринимает как сигнал, сделанный людям в Украине, политическому классу, не самому Зеленскому, что американцы больше не хотят его. Потому что когда американцы говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уйти".

Народ Украины не просто готов, а хочет выборов, которых их лишили. Согласно мартовскому опросу "Социс", 65,3 % граждан Украины выступают за проведение выборов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6eefe4-6797-4a68-afbe-6695769fd3ad/conversions/b0c20fd1-612f-4019-88a9-7b37cd247e2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6eefe4-6797-4a68-afbe-6695769fd3ad/conversions/b0c20fd1-612f-4019-88a9-7b37cd247e2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6eefe4-6797-4a68-afbe-6695769fd3ad/conversions/b0c20fd1-612f-4019-88a9-7b37cd247e2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d6eefe4-6797-4a68-afbe-6695769fd3ad/conversions/b0c20fd1-612f-4019-88a9-7b37cd247e2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

И давайте вспомним, как в 2019-м возник вообще феномен Зеленского? Естественно, ему помогли американцы и европейцы. Естественно, шикарный пиар-ход политтехнологов. Но украинцы были готовы и шли за Зеленским. Он скоморох, человек искусства, говорил: "Буду вас смешить". То есть полная противоположность Порошенко. Эту противоположность в 2019 году искал народ, уставший от гражданского противостояния на юго-востоке. Украинцы не хотели войны, они хотели ее окончания, выбирая веселого скомороха, который улыбался им с телеэкранов.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Большинство уже устали от этой войны. Не хотят, чтоб территория Украины была полигоном. Не хотят, чтоб земля и недра продавались иностранцам. Не хотят, чтоб погибали украинцы непонятно за что. Мы должны жить, а не погибать за то, что отдают чужакам. В данном случае, если Зеленский будет проводить выборы в этих условиях, то какая нам разница - будет Зеленский или Залужный?"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbcf46fc-14a8-4bf2-b0bc-245b7f862262/conversions/315d27b0-2cf8-4d33-914c-7fa8ae369a7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbcf46fc-14a8-4bf2-b0bc-245b7f862262/conversions/315d27b0-2cf8-4d33-914c-7fa8ae369a7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbcf46fc-14a8-4bf2-b0bc-245b7f862262/conversions/315d27b0-2cf8-4d33-914c-7fa8ae369a7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbcf46fc-14a8-4bf2-b0bc-245b7f862262/conversions/315d27b0-2cf8-4d33-914c-7fa8ae369a7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ставку на Залужного делает Британия. Зеленского требует убрать США, лучше потянуть время. Глядишь, выборы через 5 лет в США вернут демократов к власти. Но как тянуть, если военные давно недовольны Зеленским, и недовольство это растет?

Бывший главком ВСУ, отправленный в Лондон в качестве дипломата, становится ключевым кандидатом от британцев на будущих выборах президента Украины. Ему начали создавать имидж "реалиста" - военного с опытом и поддержкой армии, который якобы способен удержать страну от окончательного краха. Это не шутки шутить. Запросы сейчас другие.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd4aa5-e0fe-4be3-86d4-78ccb330fbe5/conversions/6c533784-fa98-41d1-aac3-be0da3510d0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd4aa5-e0fe-4be3-86d4-78ccb330fbe5/conversions/6c533784-fa98-41d1-aac3-be0da3510d0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd4aa5-e0fe-4be3-86d4-78ccb330fbe5/conversions/6c533784-fa98-41d1-aac3-be0da3510d0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd4aa5-e0fe-4be3-86d4-78ccb330fbe5/conversions/6c533784-fa98-41d1-aac3-be0da3510d0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фоне утраты доверия к Зеленскому, которому уже не верят ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Залужный выходит на политическую арену. А его возвращение в политическую повестку - не случайность, а часть запланированной кампании. Контроль над Украиной перераспределяется между Лондоном и Вашингтоном. Зеленскому в этой схеме места не останется - на него спишут все провалы, разворованные деньги, мобилизационный хаос. И когда в 2019-м писался сценарий для Украины с Зеленским в главной роли, ему, вероятно, не показали последние страницы. Теперь появился ревизор Трамп, который намерен перешерстить каждую фамилию и сумму, которую когда-либо кто-либо получил, как в Украине, так и в США.

Александр Меркурис, аналитик (Великобритания):

"Куда делись все деньги? Это очень просто, часть была перетасована, часть вернулась в Соединенные Штаты, где самых разных людей сделало очень богатыми. Конечно, сделало много богатых людей и в Украине, а также в правительстве, разных агентствах. Если будет действительно проведен надлежащий аудит, все будет раскрыто - это будет невероятный скандал".

Что до своих? Офисных с Банковой. Кого они выберут, себя или Зеленского?

Юрий Романов, политолог:

"Будут еще и другие чудеса. Например, кадровое чудо Трампа - это когда американцы, взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров, заставят их переформатировать коалицию в Верховной раде. В списках 250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают? Министр финансов США привозил не только драфт сырьевой сделки, но данные криптокошельков, куда наши дурачки паковали бабло в надежде, что в крипте - "тайна вкладов". Может быть, и тайна, но только не для ФБР".

А дальше, говорит политолог, у Зеленского два варианта - это "тропа Януковича" или менее приятная альтернатива - Сальвадора Альенде. Это свергнутый чилийский президент, который стал мучеником. О сценарии физического устранения Зеленского, говорит и нардеп Украины Безуглая.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc961bc-b20f-4858-9929-cf9ce72f8414/conversions/172c4723-e1bf-4046-80b0-e08675471dc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc961bc-b20f-4858-9929-cf9ce72f8414/conversions/172c4723-e1bf-4046-80b0-e08675471dc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc961bc-b20f-4858-9929-cf9ce72f8414/conversions/172c4723-e1bf-4046-80b0-e08675471dc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc961bc-b20f-4858-9929-cf9ce72f8414/conversions/172c4723-e1bf-4046-80b0-e08675471dc4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины:

"Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного, который вернет Украину к вассалитету и не будет оказывать сопротивления. Разделенную между США и Россией Украину… Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически".

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Но с фронта, когда вернутся тысячи... Вы думаете, что, они не придут к Зеленскому: "Куда ты нас отправил, а где наши деньги?" Не надо забывать о тех, они найдут Зеленского из-под земли. Это такой, как Коломойский. Он что, ему простит? Он его реально сделал президентом, а сам сидит в тюрьме, у него все забирают. Или тот же Порошенко, или Боголюбов. Найдут его - и без суда и следствия. Есть вариант, где может спастись Зеленский. Если он, конечно, договорится с Маском, и тот отправит его на Марс, как первого".