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ГПК: 2,3 тыс. легковушек стоят в очереди на въезд в Польшу
2,3 тыс. легковых автомобилей ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест"). В очереди здесь находятся 2,3 тыс. легковушек. За 24 ч скопление легковых авто перед данным погранпереходом увеличилось на 190 машин. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 35 %.
Въезда в Литву перед пунктами пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") ожидают 270 единиц легкового транспорта.
Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом "Мядининкай" - 570 фур. За 24 ч его контрольные службы оформили всего 12 % авто от нормы. Сотрудники "Шальчининкая" приняли на свою территорию 27 % большегрузов.
Более 490 единиц грузового транспорта фиксируется перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"), его сотрудники оформили 28 % большегрузов.