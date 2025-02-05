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ГПК Беларуси: Около 400 фур ожидают на границе въезда в Литву
Около 400 фур ожидают на границе въезда в Литву. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - въезда на сопредельную территорию ожидают 230 грузовиков. За сутки его контрольные службы оформили 18% большегрузов.
160 фур находится перед пунктом пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). За 24 часа сопредельная сторона пропустила в Литву 44% грузовиков от нормы.