3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ГПК Беларуси: почти 2,3 тыс. автомобилей стоят в очереди на выезд в Польшу
Ситуация с очередями на границе не меняется. На въезд в Польшу по-прежнему многокилометровые очереди.
По информации Госпогранкомитета на 12 часов, перед пунктом пропуска "Тересполь" (с нашей стороны это "Брест") скопилось почти 2 300 легковушек. А вот очередь из автобусов сократилась. Накануне их было 60, сейчас 16.
Сопредельная сторона продолжает медленно оформлять транспорт. При норме пропуска в 1 700 автомобилей в сутки польские службы оформляют не более 700, то есть около 40 % от нормы. При таком коллапсе обстановка в ближайшие дни может усугубиться.
В Госпогранкомитете просят учитывать ситуацию и отслеживать обстановку перед белорусскими пунктами пропуска в реальном времени на портале ГПК и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек