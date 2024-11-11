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ГПК Беларуси: почти 2,3 тыс. автомобилей стоят в очереди на выезд в Польшу

Ситуация с очередями на границе не меняется. На въезд в Польшу по-прежнему многокилометровые очереди.

По информации Госпогранкомитета на 12 часов, перед пунктом пропуска "Тересполь" (с нашей стороны это "Брест") скопилось почти 2 300 легковушек. А вот очередь из автобусов сократилась. Накануне их было 60, сейчас 16.

Сопредельная сторона продолжает медленно оформлять транспорт. При норме пропуска в 1 700 автомобилей в сутки польские службы оформляют не более 700, то есть около 40 % от нормы. При таком коллапсе обстановка в ближайшие дни может усугубиться.

В Госпогранкомитете просят учитывать ситуацию и отслеживать обстановку перед белорусскими пунктами пропуска в реальном времени на портале ГПК и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

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