ГПК: Безвизом с начала 2025 года уже воспользовались 26 тыс. иностранцев

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С начала 2025 года Беларусь посетили свыше 26 тыс. иностранцев без виз. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, информирует БЕЛТА.

С 1 января 2025 года в нашу страну прибыли 26 232 иностранца из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседок Беларуси - Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 057 967 жителей Европы. Из Латвии прибыло 332 757 иностранцев, Литвы - 599 924, Польши - 106 864.

В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.