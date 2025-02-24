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ГПК: Безвизом с начала 2025 года уже воспользовались 26 тыс. иностранцев
С начала 2025 года Беларусь посетили свыше 26 тыс. иностранцев без виз. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, информирует БЕЛТА.
С 1 января 2025 года в нашу страну прибыли 26 232 иностранца из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседок Беларуси - Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 057 967 жителей Европы. Из Латвии прибыло 332 757 иностранцев, Литвы - 599 924, Польши - 106 864.
В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и мобильном приложении "Граница Беларуси".