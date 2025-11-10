Белорусское радио готовится отметить 100-летие

Белорусское радио готовится отметить знаковую дату - 100 лет в эфире. 15 ноября 1925 года впервые прозвучали слова: "Увага! Гаворыць Мінск!"

Сегодня это современная медиаструктура. Еженедельно радио в Беларуси слушают более 1,5 млн человек. За век эфира национальное радио прошло большой путь, но, главное, сохранило высокое доверие аудитории. Белорусское радио активно внедряет цифровые технологии, расширяет тематическое и региональное вещание.

Организаторы первого Национального конкурса "РадиоТриумф" отмечают высокий интерес к спецпремии. К участию подключились не только профессиональные журналисты, но и новички. Поступило более 230 заявок.