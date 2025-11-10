3.68 BYN
В МВД Беларуси рассказали о задачах правоохранителей на границе с Литвой
В целях исключения небезопасных условий все большегрузы литовской регистрации, которые скопились у границы с Литвой вдоль дороги, будут размещены на белорусской стороне в спецместах. Как официально, сообщил Таможенный комитет, с 9:00 движение грузовиков с номерами LT прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы.
Кроме того, по поручению Президента весь литовский грузовой транспорт взяла под охрану милиция. Сейчас централизованно постановления водителям большегрузов вручает ГАИ. Колонна в сопровождении дорожной милиции переезжает в специально отведенные места.
"Хочу отметить, что поставленная задача Президентом будет выполнена в полном объеме. Данная задача пока еще выполняется, потому что многие машины были просто брошены. Водители от безысходности просто кто ушел к знакомым, к родственникам. Естественно, машины находятся на обочине. Еще раз повторюсь, что они создают реальную угрозу для безопасности дорожного движения, особенно в темное время суток, - рассказал Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси. - Как сказал наш Президент, оказывать полностью всестороннюю помощь водителям. Мы действительно оказываем эту помощь, к нам обращаются водители. Многие из них находятся в нашей стране впервые, они плохо ориентируются на местности, поэтому мы оказываем помощь добраться до гостиницы либо до точек общепита. Вы представляете, в каких условиях (они находятся - прим. ред.), многие из водителей просто живут в кабинах своих машин".