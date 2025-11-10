МОК запретит участие трансгендеров в женских дисциплинах Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет намерен запретить участие трансгендеров в женских дисциплинах Олимпийских игр, а также ограничить доступ спортсменок с нарушениями полового развития. Об этом пишет The Times.

Основанием стали научные данные, которые подтверждают, что физические преимущества у рожденных мужчинами сохраняются даже после гормональной терапии. Решение будет оформлено юридически в начале 2026 года, вероятно, на зимней сессии МОК в Италии.