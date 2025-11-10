Аллея фонарей в Бресте пополнилась новым арт-объектом

Увидеть военнослужащего с парашютом и автоматом теперь можно в любое время в центре Бреста. Аллея кованых фонарей на Гоголя пополнилась новым арт-объектом.

Установила его местная 38-я десантно-штурмовая бригада. Эта скульптура не просто украшение города. Она напоминает о подвиге тех, кто защищал и защищает нашу Родину.

Именно 10 ноября 38-я десантно-штурмовая бригада празднует 46-ю годовщину со дня формирования.

Валентин Попелнухин, замкомандира по идеологической работе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

"На протяжении полувека 38-я бригада находится на территории Бреста и совместно с жителями города активно участвует в жизнедеятельности. Современный десантник - это собирательный образ, где присутствуют все самые лучшие качества. Это смелость, это мужество, отвага. И современный десантник - это тот человек, который в любую минуту готов выполнить любую поставленную задачу несмотря ни на что".