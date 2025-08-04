ГПК: На границе с ЕС находятся более 3,7 тыс. автомобилей

На границе более 3,7 тыс. автомобилей остаются ожидать въезда в Евросоюз, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется 2070 единиц авто и 55 автобусов. С 1 августа очередь на въезд в Польшу увеличилась на 520 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 39 % авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") фиксируется 920 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовало всего 19 % авто от нормы.

Сотрудники латвийского погранперехода "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") с пятницы приняли на свою территорию 35 % грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 615 фур.