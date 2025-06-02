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ГПК Беларуси: очереди на въезд в ЕС ожидают более 1,8 тыс. авто
Более 1,8 тыс. грузовых и легковых авто стоят на границе в ожидании въезда в Евросоюз. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") находятся 880 единиц авто. С пятницы, 30 мая, очередь на въезд в Польшу увеличилась на 355 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 37 % авто от нормы.
490 грузовиков фиксируется перед погранпереходом "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Через данный пункт пропуска в Литву проследовало 25 % авто от нормы.
За выходные дни контрольные службы литовского "Мядининкая" (сопредельный "Каменный Лог") оформили 5 % большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 370 грузовых авто.
Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Его сотрудники с 30 мая приняли на свою территорию 37 % грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 80 фур.