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Грачев: Подготовить ребенка к школе - святое
Подготовка детей к школе - народная тема. Как профсоюзы следят за этим процессом и оказывают ли какую-то поддержку, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.
"Подготовить ребенка к школе - это святое, поэтому чтобы дети друг на друга в классе не показывали пальцем, что кто-то подготовлен и пришел с наполненным портфелем, а кто-то - нет, мы для недопущения такой ситуации прилагаем в рамках своих возможностей все усилия", - сообщил представитель ФПБ.
Он также уточнил, что это делается на постоянной основе - на предприятиях проводятся различного рода акции по вручению портфелей с необходимыми принадлежностями, происходят выезды в приюты, помогают сиротам и многодетным семьям.
В Беларуси насчитывается 18 тыс. коллективных договоров, и 83 % из них содержат нормы, направленные на поддержку материнства и детства, в частности, и на подготовки детей к школе.
Вадим Грачев:
"На многих предприятиях есть нормы, при которых 1 сентября родителям предоставляется выходной день с сохранением заработной платы. Ведь важно, чтобы папа или мама могли сходить на линейку. Это исторический момент для семьи, а еще поддержка ребенка в такой торжественный момент".
Также эксперт напомнил, что в 2024 году профсоюзными организациями всех уровней на подготовку детей к школе было направлено порядка 11 млн белорусских рублей.