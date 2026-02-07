Григорий Трубников: Фундаментальная наука - клей для всего человечества, как и спорт

Объединенный институт ядерных исследований в Подмосковной Дубне - мощнейший научный центр по исследованию в области ядерной физики, физики элементарных частиц.

Существует ли научная дипломатия в современном мире, поделился мнением на этот вопрос в "Актуальном интервью" директор института, доктор физико-математических наук, академик РАН Григорий Трубников.

"Это очень хорошие вопросы. Да, научная дипломатия есть, наука остается, особенно для умных людей, для тех, кто думает, живет и действует вдолгую. Она не для тех, кто действует ситуативно и в угоду каких-то обстоятельств, как флюгер. В первую очередь, конечно, движут личные интересы или бизнес, особенно у политиков, за которыми сейчас с улыбкой все наблюдают и с нетерпением ждут, когда кончатся их сроки правления", - сказал гость интервью.

По мнению доктора физико-математических наук, умные политики, лидеры больших держав, несмотря на обстоятельства, всегда понимали, что фундаментальная наука - важнейший мост, клей для всего человечества, как и культура, спорт, потому что эти сферы занятий вне границ.

"У Антона Чехова есть знаменитое изречение: "Не бывает национальной таблицы умножения. Она - общее земное состояние". Даже те страны, которые два-три года назад запрещали Чайковского, Ландау или других великих писателей, композиторов или деятелей науки в своих странах, начинают понимать, что это глупость. Они, мне кажется, сами себя вычеркивают из истории такими решениями и ситуативными, эгоистичными поступками", - вспомнил академик РАН.

Он отметил, что фундаментальная наука продолжает сохранять Землю единой. Все видят, как быстро растут страны Африки, Латинской Америки, Азии. Большие и малые государства понимают ценность человеческого капитала, при этом не просто человеческого капитала, а людей, которые могут не научиться навыкам, а могут генерировать знания и, соответственно, что-то новое. "Эти люди являются самым ценным, что есть в мире, без них не может родиться ни энергетика, ни системы безопасности и защиты, ни пресловутый искусственный интеллект, ни генетика, ни биология. И это как раз роль фундаментальной науки, чьи результаты должны принадлежать всему человечеству, особенно если это делается в международной коллаборации", - выразил точку зрения Григорий Трубников.