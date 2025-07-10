Гродненка хотела купить детскую площадку, но попалась на крючок мошенников и потеряла 700 рублей

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жительница Гродно стала жертвой обмана на мошенническом аккаунте и потеряла крупную сумму. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

33-летняя жительница Гродно в Instagram нашла детскую площадку по очень привлекательной цене. Она изучила отзывы, которые были положительными, а затем связалась с продавцом и перевела неизвестному предоплату - более 700 белорусских рублей.

Через пару дней ожидалась доставка товара, однако заказ так и не пришел. Сотрудники магазина перестали выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась за помощью в милицию.