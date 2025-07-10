3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Гродненка хотела купить детскую площадку, но попалась на крючок мошенников и потеряла 700 рублей
Жительница Гродно стала жертвой обмана на мошенническом аккаунте и потеряла крупную сумму. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.
33-летняя жительница Гродно в Instagram нашла детскую площадку по очень привлекательной цене. Она изучила отзывы, которые были положительными, а затем связалась с продавцом и перевела неизвестному предоплату - более 700 белорусских рублей.
Через пару дней ожидалась доставка товара, однако заказ так и не пришел. Сотрудники магазина перестали выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась за помощью в милицию.
Как отметили в УВД, Instagram-аккаунт и ранее неоднократно фигурировал в криминальных сводках. Правоохранители напомнили, что проверить продавца на добросовестность можно в чат-боте УАД.