Гродно принимает "Марафон единства". Узнали, что в программе и где развернутся основные события

"Марафон единства" сегодня принимает Гродно. В крупнейшем торговом центре страны уже разместили две выставки - "Беларусь. Взлет" от БЕЛТА и экспозицию "Век белорусского кино". Там же 18 января состоится и "Знаковая встреча". Легкий ли путь через тернии к звездам, расскажут космонавт Марина Василевская и капитан команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. На обозрение гродненцам - 8 выставок, которые емко иллюстрируют достижения белорусов.

"Несмотря на то, что в концертах участвуют каждый раз порядка тысячи человек, мы понимаем, что далеко не всех охватили. Есть еще огромное количество артистов, которые могли бы выступить. Я надеюсь, что у них будет такая возможность. В Гродно состоится вечерний концерт с участием блогеров и артистов "Марафона единства". Вечером 18 января, в субботу, пройдет акция "Это моя страна". Мы приглашаем жителей Гродно присоединяться к мероприятию марафона".