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Гродно принимает "Марафон единства". Узнали, что в программе и где развернутся основные события

"Марафон единства" сегодня принимает Гродно. В крупнейшем торговом центре страны уже разместили две выставки - "Беларусь. Взлет" от БЕЛТА и экспозицию "Век белорусского кино". Там же 18 января состоится и "Знаковая встреча".

Легкий ли путь через тернии к звездам, расскажут космонавт Марина Василевская и капитан команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. На обозрение гродненцам - 8 выставок, которые емко иллюстрируют достижения белорусов.

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Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства":

"Несмотря на то, что в концертах участвуют каждый раз порядка тысячи человек, мы понимаем, что далеко не всех охватили. Есть еще огромное количество артистов, которые могли бы выступить. Я надеюсь, что у них будет такая возможность. В Гродно состоится вечерний концерт с участием блогеров и артистов "Марафона единства". Вечером 18 января, в субботу, пройдет акция "Это моя страна". Мы приглашаем жителей Гродно присоединяться к мероприятию марафона".

С мастер-классом в пути - Президентский оркестр. Сегодня о своей жизни откровенно расскажет экс-председатель ЦИК Лидия Ермошина. Место встречи - университет имени Янки Купалы.

Основные события развернутся 18 января у площадки Ледового дворца. Спортивная гордость Гродно с 1999 года.

молодежьМарафон единства