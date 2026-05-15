3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Гродно стал центром притяжения медиасообщества Беларуси: как в ГрГУ готовят журналистов
Гродно стал центром притяжения медийного сообщества Беларуси. Город, который славится своей историей и атмосферой, принял масштабный форум, где собрались профессионалы отрасли. О том, как изменился портрет абитуриента-журналиста и как в Гродненском университете готовят блогеров в рамках специального проекта "Академия блогера", рассказала заведующая кафедрой журналистики ГрГУ им. Я. Купалы Инна Минчук в "Актуальном интервью".
Если раньше абитуриенты на журналистику зачастую шли "за компанию" или с туманным представлением о профессии, то сегодня картина изменилась кардинально. "Абитуриенты, которые приходят учиться на специальность журналистика, сегодня очень мотивированные. Мы начинаем взаимодействие с ними не просто с 10-11 класса, а буквально с начальной школы. Это экскурсии в университет, дни открытых дверей, Школа юного журналиста", - рассказала Инна Минчук.
Благодаря этой системной профориентационной работе, на первый курс приходят уже сформированные молодые люди, которые точно знают, зачем они идут в медиа.
Подготовка на кафедре журналистики исключительно практико-ориентированная. Студенты не просто изучают теорию, а с первых дней осваивают инструменты работы. "В учебном плане - мастерство видеомонтажа, мастерство видеосъемки, верстка, дизайн, редактирование текстов. На площадке кафедры работает учебно-научно-производственное объединение "Студенческий медиацентр". Это мини-редакция с телестудией, радиостудией, кабинетом периодической печати и веб-журналистики. Это те условия, где студенты создают свои настоящие проекты и получают первые навыки", - пояснила заведующая кафедрой журналистики. Фильмы, снятые в этой студии, уже получают призовые места на республиканских конкурсах.
Блогосфера - это вызов для профессионального сообщества. Сегодня идет ожесточенный спор: блогер равен журналисту или нет? В ГрГУ не стали спорить, а создали Академию блогера. "С этим проектом мы вышли в информационное поле, чтобы привлечь заинтересованную молодежь, которая хочет работать в блогосфере. В Академии не только наши студенты, но и талантливые филологи, юристы, математики - абсолютно разные ребята", - сказала Инна Минчук.
Обучение строится по двум направлениям. Первое - мастер-классы от действующих блогеров. Второе - встречи с журналистами-практиками, которые рассказывают о специфике работы в медиасфере.
Одной из основных тем Форума медийного сообщества стала борьба с "белым шумом". В эпоху информационных войн, когда на умы граждан обрушивается огромный поток информации, формирование медиаграмотности становится задачей государственной важности. "У нас есть проект "МедиаГид", направленный на формирование массовой медиаграмотности не только среди журналистов, но и у молодежи, как минимум, нашего региона. Мы приглашаем школьников на каникулах к себе на площадку. И общаются с ними наши студенты в формате "равный обучает равного", - поделилась опытом заведующая кафедрой журналистики.