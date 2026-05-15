Гродно стал центром притяжения медиасообщества Беларуси: как в ГрГУ готовят журналистов

Фото БЕЛТА

Гродно стал центром притяжения медийного сообщества Беларуси. Город, который славится своей историей и атмосферой, принял масштабный форум, где собрались профессионалы отрасли. О том, как изменился портрет абитуриента-журналиста и как в Гродненском университете готовят блогеров в рамках специального проекта "Академия блогера", рассказала заведующая кафедрой журналистики ГрГУ им. Я. Купалы Инна Минчук в "Актуальном интервью".

Если раньше абитуриенты на журналистику зачастую шли "за компанию" или с туманным представлением о профессии, то сегодня картина изменилась кардинально. "Абитуриенты, которые приходят учиться на специальность журналистика, сегодня очень мотивированные. Мы начинаем взаимодействие с ними не просто с 10-11 класса, а буквально с начальной школы. Это экскурсии в университет, дни открытых дверей, Школа юного журналиста", - рассказала Инна Минчук.

Благодаря этой системной профориентационной работе, на первый курс приходят уже сформированные молодые люди, которые точно знают, зачем они идут в медиа.

Подготовка на кафедре журналистики исключительно практико-ориентированная. Студенты не просто изучают теорию, а с первых дней осваивают инструменты работы. "В учебном плане - мастерство видеомонтажа, мастерство видеосъемки, верстка, дизайн, редактирование текстов. На площадке кафедры работает учебно-научно-производственное объединение "Студенческий медиацентр". Это мини-редакция с телестудией, радиостудией, кабинетом периодической печати и веб-журналистики. Это те условия, где студенты создают свои настоящие проекты и получают первые навыки", - пояснила заведующая кафедрой журналистики. Фильмы, снятые в этой студии, уже получают призовые места на республиканских конкурсах.

Блогосфера - это вызов для профессионального сообщества. Сегодня идет ожесточенный спор: блогер равен журналисту или нет? В ГрГУ не стали спорить, а создали Академию блогера. "С этим проектом мы вышли в информационное поле, чтобы привлечь заинтересованную молодежь, которая хочет работать в блогосфере. В Академии не только наши студенты, но и талантливые филологи, юристы, математики - абсолютно разные ребята", - сказала Инна Минчук.

Обучение строится по двум направлениям. Первое - мастер-классы от действующих блогеров. Второе - встречи с журналистами-практиками, которые рассказывают о специфике работы в медиасфере.