Громыко: 26 января в городском и пригородном транспорте плата за проезд взиматься не будет

Проезд в общественном транспорте Минска 26 января (в основной день голосования) будет бесплатным. Это касается всего наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев.

Такое решение принято для удобства жителей Минска в день выборов и повышения доступности избирательных участков.

По решению Минского городского Совета депутатов 26 января на транспорте в городском и пригородном сообщении плата за проезд взиматься не будет. Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс"