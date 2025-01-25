Громыко: 26 января в городском и пригородном транспорте плата за проезд взиматься не будет

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Проезд в общественном транспорте Минска 26 января (в основной день голосования) будет бесплатным. Это касается всего наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев.
Такое решение принято для удобства жителей Минска в день выборов и повышения доступности избирательных участков.
По решению Минского городского Совета депутатов 26 января на транспорте в городском и пригородном сообщении плата за проезд взиматься не будет.
Бесплатным проездом смогут воспользоваться и пассажиры метро. В регионах также общественный транспорт на один день станет бесплатным.