Грозы и ветры: 23 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 мая. В этот день ожидаются грозы, ветры и сильные дожди. Такой информацией поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.

23 мая ночью ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром и днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории возможны дожди. Днем во многих районах пройдут сильные дожди, грозы. Ветер ночью прогнозируется южный 3-8 м/с, днем с переходом на северный 5-10 м/с, во многих районах с порывами 15-20 м/с.