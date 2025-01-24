ГТК скорректировал инструкцию о порядке заполнения и регистрации статистической декларации

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Государственный таможенный комитет скорректировал инструкцию о порядке заполнения и регистрации статистической декларации, внесения изменений в зарегистрированную статистическую декларацию, а также ее аннулирования. Соответствующее постановление ведомства от 15 января 2025 года № 4 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изменения внесены в постановление ГТК от 26 января 2012 года № 2.

"Новшества касаются указания в графе 22 "Дополнительная информация/Сведения об имеющихся документах" статистической декларации информации о документах, подтверждающих соблюдение временных ограничительных мер и мер защиты внутреннего рынка при статистическом декларировании товаров. Речь идет о товарах, в отношении которых Республикой Беларусь устанавливается национальное регулирование путем введения временных ограничений, специальных ограничительных мер, а также ограничений на ввоз в страну гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей", - пояснили в пресс-службе ГТК.