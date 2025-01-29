ГТК: Услуга по обязательной дезинфекции въезжающих в Беларусь грузовиков подорожает с 1 февраля

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Тариф на услугу по обязательной дезинфекции въезжающих в Беларусь грузовиков увеличится с 1 февраля, сообщает БЕЛТА.
Он составит 120 белорусских рублей. Для легковых автомобилей и автобусов стоимость остается прежней - 2 рубля и 30 рублей соответственно.
"Транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде в страну через определенные постановлением правительства от 25 мая 2022 года № 331 пункты пропуска. В настоящее время таможенные органы осуществляют проверку наличия контрольных марок, подтверждающих прохождение дезинфекции, у водителей грузовых транспортных средств, прибывших в пункты пропуска "Бенякони", "Григоровщина", "Каменный Лог" и "Козловичи", - напомнили в ГТК.
При отсутствии у водителя или владельца транспортного средства действительной бумажной либо электронной контрольной марки или отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.