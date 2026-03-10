3.73 BYN
Губернатор Витебский области вручил талантливым школьникам региона их главный документ
Талантливым школьникам северного региона их главный документ вручил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. На встречу пригласили победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов, отличников и спортсменов. Вместе с паспортом каждому подарок - Государственный флаг и Основной закон страны - Конституция.
Матвей Асепков, учащийся гимназии № 5 г. Витебска им. И. И. Людникова:
"Когда мне сообщили, я очень сильно обрадовался. Тем более что именно губернатор будет вручать мне паспорт. И олимпиаду по географии я выигрывал. Я занимаюсь футболом профессиональным. В футбольном клубе "Витебск" выиграл "Лигу талантов" - 1 место. Я отличник. На 9-10 учусь и поведение примерное. Я считаю, что надо любить свою Родину, достигать своих целей и никогда не сдаваться".
Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
"Конечно, ответственно и одновременно торжественно, почетно не только для ребят, которые получают впервые свой паспорт, но и для тех людей, которые вручают документ. И очень здорово, что такое мероприятие есть, которое подчеркивает преемственность и взаимосвязь между руководством и детьми, которые достигли определенных высот".
Акция "Мы - граждане Беларуси!" проходит на протяжении двух десятилетий. В этом году первые паспорта в торжественной обстановке получат более 3 тыс. юных белорусов.