Губернатор Витебский области вручил талантливым школьникам региона их главный документ

Талантливым школьникам северного региона их главный документ вручил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. На встречу пригласили победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов, отличников и спортсменов. Вместе с паспортом каждому подарок - Государственный флаг и Основной закон страны - Конституция.

Матвей Асепков, учащийся гимназии № 5 г. Витебска им. И. И. Людникова:

"Когда мне сообщили, я очень сильно обрадовался. Тем более что именно губернатор будет вручать мне паспорт. И олимпиаду по географии я выигрывал. Я занимаюсь футболом профессиональным. В футбольном клубе "Витебск" выиграл "Лигу талантов" - 1 место. Я отличник. На 9-10 учусь и поведение примерное. Я считаю, что надо любить свою Родину, достигать своих целей и никогда не сдаваться".

Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

"Конечно, ответственно и одновременно торжественно, почетно не только для ребят, которые получают впервые свой паспорт, но и для тех людей, которые вручают документ. И очень здорово, что такое мероприятие есть, которое подчеркивает преемственность и взаимосвязь между руководством и детьми, которые достигли определенных высот".