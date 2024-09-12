Гуманитарную помощь Курской области и новым регионам России отправили правоохранители Витебщины

"Офицерскими собраниями органов внутренних дел Витебской области было принято однозначно решение по сбору денежных средств и оказанию помощи нашему братскому народу. Мы приобрели продукты питания, бытовую технику и теплые вещи. Сегодня мы их передаем пострадавшим людям, чтобы они чувствовали нашу поддержку и солидарность".

"Мы находимся в постоянной связи с руководством города Курска и под их потребности также формируем гуманитарные грузы. Надо сказать, что Витебская область очень активно подключилась к этой акции. Наши региональные представительства общественного объединения "Белая Русь", крупные предприятия, силовой правоохранительный блок - все максимально активно отозвались на призыв и тоже сформировали гуманитарные грузы, - рассказал Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов и областной организации ОО "Белая Русь". - Конечно, будем продолжать эту работу, будем принимать детей пострадавших регионов на оздоровление, формировать гуманитарные грузы".