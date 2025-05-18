И снова заморозки. О неблагоприятном природном явлении предупредил Белгидромет

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении ночью 19 мая предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

По данным Белгидромета, в ночь на понедельник, 19 мая, местами по республике ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, утром и днем во многих районах республики возможны дожди, а по Витебской области в ночные и утренние часы местами сильные дожди. Днем в отдельных районах страны - грозы, местами ночью и утром - туман.

Ночью ветер неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.