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И снова заморозки. О неблагоприятном природном явлении предупредил Белгидромет

И снова заморозки. О неблагоприятном природном явлении предупредил Белгидромет

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении ночью 19 мая предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

По данным Белгидромета,  в ночь на понедельник, 19 мая, местами по республике ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, утром и днем во многих районах республики возможны дожди, а по Витебской области в ночные и утренние часы местами сильные дожди. Днем в отдельных районах страны - грозы, местами ночью и утром - туман.

Ночью ветер неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит  от 1 до 7 градусов со знаком плюс, по северу - до 9 градусов тепла. При этом местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется от 10 градусов по северу до плюс 19 по юго-востоку страны.

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