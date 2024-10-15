И в огонь, и в поле. Белорусских спасателей наградили за участие в уборочной кампании

Белорусские спасатели в 2024 году убрали более 150 тыс. тонн зерна. Сегодня 30 лучших аграриев в погонах МЧС представили к наградам. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский лично вручил подчиненным грамоты.

Про них можно сказать: и в огонь, и в поле. Белорусские спасатели не только тушат пожары, но и помогают спасти зерновые. И участвуют в уборочной кампании. В 2024 году только силами спасателей убрано более 150 тыс. тонн злаковых.

Эти люди знают, что если не спасти вовремя зерно, то хлеба может и не быть. И который год принимают активное участие в уборочной по всей стране в свободное от работы время. Если кто-то берет отпуск для отдыха, они - чтобы помочь стране в уборке хлеба.

Юрий Кохан, старший инструктор-спасатель пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Кореличского районного отдела ПО ЧС:

"В нерабочее время беру отпуск на время уборки зерновых и убираю урожай. В поле уже 10-й сезон на комбайне. В 2024 году намолотил 2400 тонн".

Сегодня к наградам представлены 30 работников МЧС. Все они, кто молотил, кто перевозил, кто сушил злаковые. И каждый, кто в этом зале, убрали от 1,5 тыс. тонн пшеницы и кукурузы.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Это истинное удовольствие - награждать хлеборобов, сотрудников в погонах, которые по зову своего сердца приступили и приняли активное участие в уборке урожая. Тем более мы гордимся таким серьезным урожаем. Это более 10 млн тонн общего намолота, с учетом того, что 2 млн кукурузы будет намолочено. Наши сотрудники работали 160 человек по стране, намолотили и перевезли 164 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Это достаточно серьезный объем, равный некоторым двум, а то и крупному одному району".