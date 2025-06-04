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Ибрагимов: Минск является очень удобным партнером для Китая
Лидеры Беларуси и КНР подтвердили курс на укрепление дружбы и сотрудничества. Цель у нас сегодня общая - более активно продвигать совместное технологическое и цифровое развитие Минска и Пекина. У сторон есть для этого все: у Беларуси - промышленность, у Китая - технологии. В таком мнении сходятся эксперты.
Китай заинтересован в развитии торговых отношений
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):
"Китай превращается в машиностроителя мира. Китай перехватывает позиции в промышленном машиностроении, которые еще четверть века назад почти безоговорочно занимал Запад, в том числе Европейский союз. И если мы сейчас в Беларуси, в России идем курсом расширения индустрии, модернизации индустрии, то это означает, что нам необходимо в первую очередь озаботиться приобретением необходимого промышленного оборудования. Это те покупки в Китае, в каковых Китай очень серьезно заинтересован, как он, естественно, заинтересован вообще в развитии торговых отношений. Поэтому договоренности по этому вопросу будут иметь большое значение, будут способствовать устойчивости трансформации индустрии в Беларуси для того, чтобы в новых исторических обстоятельствах Беларусь чувствовала себя уверенно и могла производить все больше и больше собственных товаров для российского рынка, для внутреннего рынка, для рынка вообще всего постсоветского пространства".
Беларусь смотрит в будущее
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:
"У Беларуси есть очень серьезные, скажем так, вводные, которые позволят ей вместе с Китаем, с Россией и своими другими друзьями-партнерами развивать это направление. Беларусь, как уже показывает история, смотрит в будущее. Китаю это импонирует, потому что, во-первых, Беларусь - это по-настоящему суверенное государство. Не просто являясь членом ООН, а потому что действительно проводит независимую внешнюю политику. Минск является очень удобным партнером для Китая, потому что с Беларусью приятно работать. Это не слова, это дела. И это заслуга Александра Лукашенко, который такой сформировал имидж своего государства для своей страны. И я вам скажу, действительно сегодня у Беларуси есть все очень серьезные основания выйти вперед в этом отношении".