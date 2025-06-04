Ибрагимов: Минск является очень удобным партнером для Китая

Лидеры Беларуси и КНР подтвердили курс на укрепление дружбы и сотрудничества. Цель у нас сегодня общая - более активно продвигать совместное технологическое и цифровое развитие Минска и Пекина. У сторон есть для этого все: у Беларуси - промышленность, у Китая - технологии. В таком мнении сходятся эксперты.

Китай заинтересован в развитии торговых отношений

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Китай превращается в машиностроителя мира. Китай перехватывает позиции в промышленном машиностроении, которые еще четверть века назад почти безоговорочно занимал Запад, в том числе Европейский союз. И если мы сейчас в Беларуси, в России идем курсом расширения индустрии, модернизации индустрии, то это означает, что нам необходимо в первую очередь озаботиться приобретением необходимого промышленного оборудования. Это те покупки в Китае, в каковых Китай очень серьезно заинтересован, как он, естественно, заинтересован вообще в развитии торговых отношений. Поэтому договоренности по этому вопросу будут иметь большое значение, будут способствовать устойчивости трансформации индустрии в Беларуси для того, чтобы в новых исторических обстоятельствах Беларусь чувствовала себя уверенно и могла производить все больше и больше собственных товаров для российского рынка, для внутреннего рынка, для рынка вообще всего постсоветского пространства".

Беларусь смотрит в будущее

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Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН: