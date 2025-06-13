Ибрагимов рассказал, почему Израиль атаковал ядерные объекты Ирана

"Смысл был в том, чтобы не допустить впредь проведения каких-либо ядерных переговоров между Ираном и США, или хотя бы их отсрочить, потому что, как известно, переговоры между Ираном и США должны были пройти уже в это воскресенье - шестой раунд переговоров. Вроде как они должны были быть успешными. Тем более накануне Трамп сам заявил о том, что он знает о том, что Израиль вроде как готовится нанести удар. Попросил его этого не делать, поскольку они достигли какого-то очень серьезного прогресса и вроде должны подписать ядерную сделку какую-то новую. И иранцы на это рассчитывали. Иранцы были убеждены в том, что все же Израиль на это не пойдет, потому что Трамп это разрешение не даст. И вот Нетаньяху сделал то, что сделал".