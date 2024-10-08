Ибрагимов: Россия никогда не позволит проявить агрессию против братского Союзного государства

Те, кто грозит из Киева вторгнуться в Беларусь и перенести военные действия на ее территорию, психически нездоровые люди. Это нелегитимные представители власти, у которой в заложниках находится украинский народ. Если они хотят развязать войну с Беларусью, им мало не покажется.

Беларусь - это не просто красная, а бордовая линия, за которую никому нельзя переступать. Это равноценно самоубийству. Таким мнением с "Первым информационным" телеканалом поделился политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Белорусский народ "вакцинирован" такой прививкой после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, теперь белорусский народ ничем не запугать. Если хоть одна вражеская нога падет на землю Беларуси, то солдат ответит, к тому же и белорусский народ сплотится. Но и Россия никогда не позволит (киевскому режиму, Польше, Литве) проявить агрессию против братского Союзного государства. Фархад Ибрагимов

По словам эксперта, все эти заявления еще раз подчеркивают тезис о том, что это неадекватные люди с психическим расстройством, которые не понимают всю степень ответственности. Либо американцы настолько развязали им руки и распустили крылья, что они позволяют себе говорить такие слова.