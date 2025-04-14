Игорь Бузовский: Идеология - иммунная система государства

Фундамент стабильности и единства. Директива № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства", подписанная Президентом Беларуси, - документ, который раскрывает концепцию государственности и определяет единые подходы к организации и проведению идеологической работы. Он как никогда соответствует духу времени и направлен на сохранение целостности белорусского народа.

"Это на самом деле очень долгожданный, очень своевременный документ. И государство, система государственного управления демонстрирует, что мы сегодня не хотим просто транслировать, мы хотим создавать систему, где учитель, руководитель, независимо от формы собственности, преподаватель, профессорско- преподавательский состав в целом, если мы говорим об Академии управления даже, - это сегодня встроенный механизм, как ДНК идеологии. И это сегодня конкретная задача на построение системной работы".