Игорь Радьков рассказал, как космический мониторинг помогает в работе сотрудникам МЧС

Какая польза от космического мониторинга, а также как он используется в работе сотрудниками МЧС Беларуси, рассказал в "Актуальном интервью" начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС МЧС (РЦУРЧС) Беларуси Игорь Радьков.

"Работниками центра широко применяются данные космического мониторинга. На центральную часть экрана в центре выводятся все тепловые аномалии, которые были обнаружены космическим мониторингом и нанесены на картографический материал. Темными ярлыками обозначены не подтвердившиеся или оказавшиеся перегретыми объектами аномалии. Красные ярлыки - подтвержденные случаи возгорания", - объяснил гость интервью.

Игорь Радьков доложил, что об эффективности работы космического мониторинга говорят цифры. В течение 2025 года было выявлено более 700 пожаров в лесном фонде. Только 26 пожаров произошли на территории более 1 га, остальные были потушены в ранней стадии из-за быстрого обнаружения с помощью космического мониторинга.

На вопрос, использовались ли когда-нибудь технические возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) и снимки космического мониторинга, начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС МЧС ответил, приведя пример. "Вся складывающаяся обстановка после прохождения ураганного ветра в 2025 году была ярко отражена на камерах РСМОБ. Последствия были настолько масштабными, что министром по чрезвычайным ситуациям было сразу же принято решение о выделении дополнительных сил и средств для помощи Могилеву и Могилевской области. К месту чрезвычайной ситуации были направлены силы и средства Витебского областного управления МЧС, Минского городского управления МЧС, а также курсанты Университета гражданской защиты для ликвидации последствий прохождения урагана", - поделился Игорь Радьков.