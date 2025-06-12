Игра по новым правилам. В МНС прокомментировали указ об игорном бизнесе

Уже до конца года регулятор выработает техническое решение запрета для банков и финансовых организаций - переводить деньги клиентов в пользу иностранных организаторов азартных игр. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал замминистра по налогам и сборам.

На прошлой неделе Президент подписал Указ "О деятельности в сфере игорного бизнеса". Документ в первую очередь направлен на прозрачность заведений и сайтов, предоставляющих азартные игры. Среди прочих нововведений - запрет для банков и финансовых организаций переводить деньги клиентов в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:

"Безусловно, мы больше были направлены на то, чтобы обеспечить защиту национальных интересов, поэтому такая норма принята, и, соответственно, банки при осуществлении таких платежей физическими лицами в адрес организаторов азартных игр иностранных государств будут такие платежи блокировать. На территории Республики Беларусь весь спектр услуг в сфере азартных игр, который только возможен в мировой практике, реализован, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь национальными услугами".