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ИИ, роботы, телемедицина. В Беларуси проводится весь спектр микрохирургии глазных болезней
В Беларуси производится весь спектр микрохирургических офтальмологических операций. В Беларуси количество высокотехнологичных операций увеличилось более чем на 50 %. Все благодаря новым технологиям.
Среди них использование искусственного интеллекта, медицинская робототехника, 3D-хирургия и системы доставки лекарств.
Важную роль играют имплантационные технологии: от искусственного хрусталика до разработки искусственного глаза. Наибольшей популярностью сегодня пользуется телемедицина.
Офтальмология на стыке различных специальностей - работа командная. Специалисты сотрудничают с генетиками, неврологами, ревматологами, терапевтами, кардиологами и эндокринологами.
Сегодня в стране производится весь спектр микрохирургических операций. Развивается и международное сотрудничество. Современные технологии обладают огромным потенциалом в офтальмологии, позволяя диагностировать, лечить и восстанавливать зрение с высокой точностью и эффективностью.