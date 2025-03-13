ИИ, роботы, телемедицина. В Беларуси проводится весь спектр микрохирургии глазных болезней

В Беларуси производится весь спектр микрохирургических офтальмологических операций. В Беларуси количество высокотехнологичных операций увеличилось более чем на 50 %. Все благодаря новым технологиям.



Среди них использование искусственного интеллекта, медицинская робототехника, 3D-хирургия и системы доставки лекарств.



Важную роль играют имплантационные технологии: от искусственного хрусталика до разработки искусственного глаза. Наибольшей популярностью сегодня пользуется телемедицина.