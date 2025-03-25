Инаугурация Президента Беларуси - новый этап развития государства

Инаугурация Президента Беларуси - это значимое событие не только для всей страны, но и для Союзного государства. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, именно сегодня начался новый этап в развитии белорусской государственности.

"Инаугурация Президента является ритуалом, потому что в рамках любой инаугурации политический лидер закладывает те направления, те векторы, которым будет следовать страна на период предстоящей каденции. Инаугурация Александра Григорьевича уже стала доброй традицией для развития белорусской государственности. С точки зрения Союзного государства, это важный политический шаг, который демонстрирует политическую зрелость белорусской государственности в ее единении с российской", - отметил Евгений Семибратов.