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Информационное противоборство - обучающий семинар для идеологического актива прошел в Минске

В условиях информационного противоборства, когда Запад в свою пользу агрессивно пытается влиять на медиаполе, важно оперативно реагировать на вбросы.

В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для идеологического актива, пресс-секретарей и представителей средств массовой информации. Поделились практическими наработками. Большое внимание соцсетям. Важно определить новые ориентиры, как сегодня выстраивать информационную работу.

Разделы:

Общество

Теги:

образование