Инновационное оборудование, адаптация учебных программ - как в Беларуси готовят достойные кадры

Чтобы обеспечить отрасли экономики достойными кадрами, сегодня мало говорить о развитии регионов и соцгарантиях. Инновационное оборудование, профориентация через соцсети, адаптация учебных программ - для современной молодежи важны новые подходы и оригинальные решения.

Прямо в аудитории касса, покупательская тележка, разнообразие продуктов. Для учащихся Смиловичского госколледжа когда-то детская игра сегодня стала реальностью. Но в дополнение к забавам взрослые требования: соседство и ротация товаров, правила общения с покупателями и ведения расчетной кассы.

Жанна Русак, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

"Ребята получают квалификацию повара четвертого разряда, продавца четвертого разряда. У нас есть компьютерная система, на которой работают учащиеся, а в торговых предприятиях отрабатывают с реальным товаром, с настоящими людьми. Учатся общению, элементам обслуживания покупателей: встреча покупателя, выявление спроса, предложение показ товаров, консультация, расчет и упаковка".

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В "гастрономической аудитории" отрабатывают кулинарные тонкости. Изучают, как организовать рабочее место и какие ингредиенты сочетаются между собой. Также оценивают особенности сервировки и качество блюд.

Даниил - третьекурсник смиловичского колледжа. Уже отточил навыки езды на сельхозтехнике.

Даниил Мороз, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"У нас система точного земледелия. Антенна стоит на крыше трактора и принимает сигнал. Подруливающее устройство, где меняется штатный руль трактора на электромотор. Через планшет происходит само программирование. Все для экономии топлива, семян и облегчает труд механизатора".

У молодежи меняется отношение к рабочим специальностям. Ежегодно прирастает количество ребят, поступающих после 9-го класса. В 2024 году около 50 % таких учащихся поступили в ссузы.

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Новые профессии с учетом потребностей организаций

Инновации не только в технологиях. В белорусских колледжах в этом году начнут готовить по новым профессиям. Пять специальностей появятся на уровне среднего специального образования. Это педагоги-организаторы, саунд-дизайнеры, кузовщики, а также те, кто будет разбираться в современных гаджетах и создавать мультимедийный контент.

Сергей Пищов, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:

"План приема формируется с учетом перспективной потребности в кадрах. Количество утверждается по всем специальностям, обеспечено конкретными заявками от конкретных организаций. Одна из основных задач нашей системы образования - это обеспечение первым рабочим местом, потому что это социальная гарантия. Обучение не заканчивается после завершения университета либо колледжа, оно продолжается на предприятиях. Срок отработки обязательный, есть и наставничество".

Нововведение для выпускников инженерных классов