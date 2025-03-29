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Инновационное оборудование, адаптация учебных программ - как в Беларуси готовят достойные кадры
Чтобы обеспечить отрасли экономики достойными кадрами, сегодня мало говорить о развитии регионов и соцгарантиях. Инновационное оборудование, профориентация через соцсети, адаптация учебных программ - для современной молодежи важны новые подходы и оригинальные решения.
Прямо в аудитории касса, покупательская тележка, разнообразие продуктов. Для учащихся Смиловичского госколледжа когда-то детская игра сегодня стала реальностью. Но в дополнение к забавам взрослые требования: соседство и ротация товаров, правила общения с покупателями и ведения расчетной кассы.
Жанна Русак, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:
"Ребята получают квалификацию повара четвертого разряда, продавца четвертого разряда. У нас есть компьютерная система, на которой работают учащиеся, а в торговых предприятиях отрабатывают с реальным товаром, с настоящими людьми. Учатся общению, элементам обслуживания покупателей: встреча покупателя, выявление спроса, предложение показ товаров, консультация, расчет и упаковка".
В "гастрономической аудитории" отрабатывают кулинарные тонкости. Изучают, как организовать рабочее место и какие ингредиенты сочетаются между собой. Также оценивают особенности сервировки и качество блюд.
Даниил - третьекурсник смиловичского колледжа. Уже отточил навыки езды на сельхозтехнике.
Даниил Мороз, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"У нас система точного земледелия. Антенна стоит на крыше трактора и принимает сигнал. Подруливающее устройство, где меняется штатный руль трактора на электромотор. Через планшет происходит само программирование. Все для экономии топлива, семян и облегчает труд механизатора".
У молодежи меняется отношение к рабочим специальностям. Ежегодно прирастает количество ребят, поступающих после 9-го класса. В 2024 году около 50 % таких учащихся поступили в ссузы.
Новые профессии с учетом потребностей организаций
Инновации не только в технологиях. В белорусских колледжах в этом году начнут готовить по новым профессиям. Пять специальностей появятся на уровне среднего специального образования. Это педагоги-организаторы, саунд-дизайнеры, кузовщики, а также те, кто будет разбираться в современных гаджетах и создавать мультимедийный контент.
Сергей Пищов, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:
"План приема формируется с учетом перспективной потребности в кадрах. Количество утверждается по всем специальностям, обеспечено конкретными заявками от конкретных организаций. Одна из основных задач нашей системы образования - это обеспечение первым рабочим местом, потому что это социальная гарантия. Обучение не заканчивается после завершения университета либо колледжа, оно продолжается на предприятиях. Срок отработки обязательный, есть и наставничество".
Нововведение для выпускников инженерных классов
Как отметили в профильном министерстве, в этом году план приема абитуриентов останется на уровне прошлогодней вступительной кампании. Также популярны по-прежнему мед- и педспециальности. Кроме того, нововведение-2025 - выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы на ряд профильных специальностей по собеседованию.