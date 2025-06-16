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Иностранка пыталась выехать через белорусскую границу в Польшу по документу сестры
Белорусские пограничники задержали иностранку, которая пыталась выехать в Польшу по документу сестры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Днем 11 июля в пункт пропуска "Брест" прибыла девушка и предъявила для проверки проездной документ Бельгии, который вызвал подозрение у пограничника. Специальная проверка установила, что он не принадлежит девушке. Нарушителем оказалась гражданка Республики Бурунди. Она рассказала, что не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия европейской визы. Поэтому девушка позаимствовала документ для пересечения границы у сестры и попыталась выехать в Польшу.
В настоящее время иностранка задержана. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин (1 БВ - 42 белорусских рубля), нарушителю грозит еще и уголовная ответственность - за использование заведомо подложного документа.