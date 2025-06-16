Иностранка пыталась выехать через белорусскую границу в Польшу по документу сестры

Белорусские пограничники задержали иностранку, которая пыталась выехать в Польшу по документу сестры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Днем 11 июля в пункт пропуска "Брест" прибыла девушка и предъявила для проверки проездной документ Бельгии, который вызвал подозрение у пограничника. Специальная проверка установила, что он не принадлежит девушке. Нарушителем оказалась гражданка Республики Бурунди. Она рассказала, что не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия европейской визы. Поэтому девушка позаимствовала документ для пересечения границы у сестры и попыталась выехать в Польшу.