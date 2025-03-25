Инспекторы ДПС "Стрела" МВД в выходные проведут рейдовые мероприятия на территории Витебской и Гродненской областей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе МВД.

Как подчеркнули в ведомстве, во время рейдов будут отработаны аварийно опасные участки автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД.

В МВД обратили внимание, что водителям нужно соблюдать соответствующую дорожным условиям скорость и дистанцию, не допускать резких необдуманных маневров. Пешеходам важно быть внимательными при переходе проезжей части, смотреть по сторонам, не делать резких движений, быть предсказуемыми для водителей. В темноте обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи гражданам, попавшим в затруднительную ситуацию.