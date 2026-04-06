"Интеграция удалась" - Ирина Новикова подвела итоги 30 лет сотрудничества Беларуси и России news.by

30 лет Сообществу Беларуси и России - срок, достаточный для подведения первых серьезных итогов. Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова оценила пройденный путь и пришла к выводу, что для Беларуси интеграция однозначно удалась. О том, как доступ к российскому рынку спас белорусскую промышленность, почему единый энергорынок - это вопрос выживания и какие проекты делают жизнь людей комфортнее, она рассказала в "Актуальном интервью".

1996 год стал поворотным. Подписав Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, Беларусь получила преференции на российском рынке - пусть и пришлось конкурировать с западными фирмами. "Для нас это был огромный шаг вперед. Получить рынок в 150 млн человек - это основа для реализации своей продукции. И это помогло расти нашей экономике и нашим реальным доходам. Решение Президента в 1996 году - дальновидное", - уверена Ирина Новикова.

Она подчеркнула, что интеграция помогла государству, но каждый гражданин должен ощущать это на своих доходах. "Если продукция реализуется, предприятие платит зарплату - значит, могут расти доходы работников. Если предприятие работает нормально, мы с вами, бюджетники, тоже получаем зарплату. Все зависит от того, как работает экономика", - пояснила эксперт.

Россия, в свою очередь, обрела спокойную западную границу и надежного партнера в лице белорусской промышленности - той самой, над которой многие смеялись. "Когда в 2022 году случились санкции, когда они были наложены практически на все предприятия российской экономики, россиянам помогли наши предприятия. Те, над которыми смеялись, говорили, что надо закрывать. Но мы сохранили интеграл, сохранили институты, которые на него работали, сохранили подготовку кадров, программистов", - напомнила Ирина Новикова.

Сегодня белорусские студенты проходят стажировки в высокотехнологичных вузах России, получая современные компетенции. А россияне учатся в Беларуси. Образовательный обмен идет полным ходом.

Одно из ключевых достижений интеграции - практически единый энергетический рынок. "В структуре затрат энергетика - электроэнергия, нефть, газ - занимает приличное место. Если цены на российскую продукцию будут ниже за счет энергозатрат, мы проиграем в ценовой конкуренции. Поэтому мы всегда были заинтересованы в едином рынке", - подчеркнула специалист.